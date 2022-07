Itamaraty confirma morte de dois brasileiros durante confrontos na Ucrânia

Nesta terça-feira (5), o Ministério das Relações Exteriores confirmou a morte de dois brasileiros, identificados como Douglas Búrigo e Thalita do Valle, que estava na guerra da Ucrânia como voluntários. As informações são do jornal O Globo.

Em breve comunicado, o Itamaraty informou que recebeu a informação da morte dos dois através da Embaixada do Brasil em Kiev. O falecimento de ambos ocorreu na última sexta-feira (1º), em confronto de tropas russas e ucranianas.

Ao jornal O Globo, o Itamaraty disse que as mortes de Douglas e Talita se deram “em decorrência do conflito naquele país e mantém contato com familiares para prestar-lhes toda a assistência cabível, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”.

Douglas Búrigo tinha 40 anos e viajou para a Ucrânia há pouco mais de um mês. Ele era ex-militar do Exército Brasileiro e passou por um treinamento antes de ingressar na guerra. Thalita tinha experiência em atuar em áreas de risco, seja por guerras ou desastres naturais.

Agora, são três brasileiros mortos lutando na guerra entre Rússia e Ucrânia, que começou em fevereiro deste ano. No início de junho, André Hack Bahi também faleceu nos confrontos.