Italocam apresentará 1º hub digital para italianos na Am. Latina

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/07/2024 - 17:50 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO, 3 JUL (ANSA) – A Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria do Paraná (Italocam) apresentou o “Spazio Italocam Latin America (Latam)”, a primeira plataforma digital para reunir descendentes italianos da América Latina e conectá-los ao Sistema Itália.

O objetivo do projeto, que comemora os 150 anos da imigração italiana no Brasil, é criar um ambiente comum para conectar empresas, instituições e comunidades italianas na América Latina, promovendo intercâmbios graças a uma ponte digital com a Itália.

A iniciativa celebra as raízes de mais de 57 milhões de descendentes, em particular no Brasil e na Argentina (que juntos representam mais de 80% da migração italiana no mundo) e visa facilitar o conhecimento e a troca de ideias, promovendo a cooperação com a Itália para construir um futuro de novas relações.

A apresentação online marcada para amanhã (4) contará com as presenças, entre outros, do presidente da Italocam, Francesco Pallaro, e da cônsul-geral da Itália para o Paraná e Santa Catarina, Eugenia Tiziana Berti. (ANSA).