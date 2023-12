Ítalo-russo é detido na Rússia sob acusação de sabotagem

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/12/2023 - 14:01 Para compartilhar:

MOSCOU, 1 DEZ (ANSA) – Um ítalo-russo de 35 anos foi detido pelo Serviço Federal de Segurança (FSB) de Moscou sob a acusação de sabotagem.

De acordo com o jornal Moskovsky Komsomolets, o indivíduo se chama Ruslan Sidiki e vivia em Ryazan. Ele teria sido responsável por descarrilar um comboio com mercadorias e organizar um ataque com drones a uma base militar russa de Dyagilevo.

As autoridades locais informaram que o ítalo-russo admitiu culpa em relação às acusações feitas por Moscou. A Rússia ainda apontou que as ordens foram dadas pelo serviço de inteligência da Ucrânia (GUR).

O periódico acrescenta que as forças de Kiev recrutaram o homem em fevereiro passado, em Istambul. O ítalo-russo ainda teria passado por um treinamento militar na Letônia.

O Consulado-Geral da Itália em Moscou, em estreita ligação com a Farnesina, está acompanhando de perto o caso envolvendo Sidiki. (ANSA).

