Italo Ferreira vence Medina e conquista Mundial de surfe

SÃO PAULO, 20 DEZ (ANSA) – O surfista brasileiro Italo Ferreira brilhou nesta quinta-feira (19) na decisão do Pipe Masters, no Havaí, e conquistou pela primeira vez um título mundial da categoria.

A última etapa de 2019 entrou para a história, já que foi a primeira entre dois brasileiros. Na oportundiade, Ferreira levou a melhor sobre Gabriel Medina, detentor de dois títulos mundiais de surfe.

“Eu não acredito. Era o meu sonho, lutei minha vida toda por isso. Dedico para minha avó e meu tio que morreram faz pouco tempo. O Gabriel é um grande competidor, parabéns para ele que brigou até o fim. É incrível isso estar acontecendo”, disse o surfista, bastante emocionado.

Natural de Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, Ferreira é o primeiro nordestino e o terceiro brasileiro a se sagrar campeão mundial de surfe. Antes do atleta, apenas Medina (2014 e 2018) e Adriano de Souza, o Mineirinho, (2015) conquistaram o título.(ANSA)