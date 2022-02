Ítalo Ferreira já tem adversários definidos para próxima etapa do Circuito Mundial de Surfe Atual campeão olímpico é um dos favoritos para a etapa de Sunset Beach, no Havaí

A segunda etapa do Circuito Mundial de Surfe começa nesta sexta-feira, no Havaí. A World Surf League divulgou nesta quarta os confrontos da primeira rodada que tem Ítalo Ferreira enfrentando Ezekiel Lau e Billy Kemper, ambos havaianos. Outros sete brasileiros também participam das provas.

Ítalo Ferreira participa da quinta bateria, enquanto Caio Ibelli será o primeiro brasileiro a cair nas águas de Sunset Beach. Jadson André, Filipe Toledo, João Chianca, Samuel Pupo, Deivid Silva também participam, enquanto Miguel Pupo fecha o número de brasileiros nas baterias do dia.

Líder do ranking e vencedor em Pipeline, a lenda Kelly Slater está na terceira bateria. Filipe Toledo e João Chianca se enfrentam na sexta bateria. Atual campeão, Gabriel Medina segue fora da competição. Nas provas femininas, a única representante brasileira é Tatiana Weston-Webb, na segunda bateria.

Veja as baterias do masculino:

1 – Jordy Smith (AFS), Ryan Callinan (AUS) e Matthew McGillivray (AFS)

2 – Kanoa Igarashi (JAP), Lucca Mesinas (PER) e Caio Ibelli (BRA)

3 – Kelly Slater (EUA), Callum Robson (AUS) e Barron Mamiya (HAV)

4 – Conner Coffin (EUA), Jadson André (BRA) e Jordan Lawler (AUS)

5 – Italo Ferreira (BRA), Ezekiel Lau (HAV) e Billy Kemper (HAV)

6 – Filipe Toledo (BRA), João Chianca (BRA) e Kai Lenny (HAV)

7 – Morgan Cibilic (AUS), Samuel Pupo (BRA) e Imaikalani deVault (HAV)

8 – John John Florence (HAV), Ethan Ewing (AUS) e Owen Wright (AUS)

9 – Griffin Colapinto (EUA), Deivid Silva (BRA) e Jackson Baker (AUS)

10 – Seth Moniz (HAV), Kolohe Andino (EUA) e Nat Young (EUA)

11 – Miguel Pupo (BRA), Jack Robinson (AUS) e Jake Marshall (EUA)

12 – Leo Fioravanti (ITA), Frederico Morais (POR) e Connor O’Leary (AUS)

Confira as baterias do feminino

1 – Johanne Defay (FRA), Gabriela Bryan (HAV) e Molly Picklum (AUS)

2 – Tatiana Weston-Webb (BRA), Malia Manuel (HAV) e Bronte Macaulay (AUS)

3 – Carissa Moore (HAV), Bettylou Johnson (HAV) e Moana Jones Wong (HAV)

4 – Sally Fitzgibbons (AUS), Brisa Hennessy (CRI) e Luana Silva (HAV)

5 – Lakey Peterson (EUA), Isabella Nichols (AUS) e Courtney Conlogue (EUA)

6 – Tyler Wright (AUS), Stephanie Gilmore (AUS) e India Robinson (AUS)

