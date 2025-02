Italo Ferreira e Ian Gouveia caem nas semifinais da etapa de Pipeline do Mundial de Surfe

O Brasil começou bem sua busca para retomar o trono no Circuito Mundial de Surfe. Após cinco títulos seguidos para surfistas nacionais, o havaiano Jhon John Florence quebrou a série ao ganhar a edição de 2024. Neste sábado, a brazilian storm viu dois representantes irem até as semifinais na etapa de Pipeline e terminarem na terceira colocação: Italo Ferreira e Ian Gouveia. O havaiano Barron Mamiya levou o título pelo segundo ano seguido ao bater o italiano Leonardo Fioravante em final emocionante e pela nota maior após 17.97 a 17.97.

Italo Ferreira parou na semifinal diante de havaiano Barron Mamiya, que defendia o título da etapa e aproveitou um vacilo do brasileiro para avançar com 18.90 pontos a 10.33 e depois superar com enorme emoção o italiano Leonardo Fioravante para erguer novamente o troféu “em casa”. A final terminou 17.97 a 17.97, mas o surfista da casa fez a melhor nota da decisão, um 9.80. Ambos trocaram abraço após a definição.

O havaiano tinha 16.50 no geral diante de 9.50 quando o brasileiro tentou arriscar um aéreo e acabou perdendo a preferência. Logo a seguir, Mamiya mostrou que estava em dia inspirado ao encaixar sua melhor manobra na bateria, somar 9.57 e partir para a decisão.

Italo abriu o sábado em disputa verde e amarela nas quartas de final e com disputa acirrada com Miguel Pupo, ao qual superou por somente 0.07 pontos. Ambos pegaram oito ondas na bateria e a vitória acabou saindo nos detalhes, com 15.17 a 15.10.

Quem também fez um grande trabalho foi Ian Gouveia, parando apenas no vice-campeão Leonardo Fioravante, com 16.57 a 9.34. O brasileiro teve a prancha quebrada em sua semifinal por causa da força do mar em Pipeline, na qual pegou apenas três ondas.

Fechar a competição no terceiro lugar, porém, já o deixou satisfeito. Nas quartas de final ele superou simplesmente um dos maiores surfistas de todos os tempos, o norte-americano Kelly Slater, dono de 11 títulos, com boa virada nas duas últimas ondas, para 15.17 a 9.26.