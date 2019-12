Italo Ferreira e Gabriel Medina vão enfrentar locais havaianos em Pipeline

Os brasileiros Italo Ferreira e Gabriel Medina já sabem quem vão enfrentar na primeira fase da etapa de Pipeline, última da temporada 2019 do Circuito Mundial de Surfe e que definirá o campeão da temporada, no Havaí. Na briga pelo título, os dois vão encarar locais havaianos em suas baterias de estreia, que foram definidos após a realização de uma triagem com 32 competidores, nesta segunda-feira.

Italo, líder do ranking mundial, vai enfrentar na sexta bateria do dia seu compatriota Michael Rodrigues e o havaiano Billy Kemper, um local acostumado a ondas grandes. Já Medina entra na água na quinta bateria da primeira fase contra o também brasileiro Willian Cardoso e o havaiano Imaikalani deVault, que brilhou na triagem.

Vale lembrar que essa primeira fase da etapa de Pipeline não é eliminatória. São 12 baterias com três surfistas em cada, sendo que os dois mais bem colocados avançam para a terceira fase e o terceiro colocado de cada bateria disputará uma repescagem na segunda fase. Nela, são formadas quatro baterias de três atletas cada, sendo que dois avançam e o último é eliminado do evento com o 33º lugar.

Além de Italo e Medina, outro brasileiro também tem chance de ser campeão mundial: Filipe Toledo. O atleta está na terceira bateria da primeira fase e vai encarar o brasileiro Deivid Silva e Ricardo Christie, da Nova Zelândia. Para esta terça-feira, a previsão é de boas ondas no Havaí e a chamada para a etapa está marcada para 15h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN.

Além do trio brasileiro com chance de título, outros dois surfistas chegam para a última etapa do ano no Havaí com possibilidades matemáticas de conquistar o cobiçado troféu. O sul-africano Jordy Smith está na terceira posição e precisa chegar mais longe que os brasileiros para vencer. Outro que pode ser campeão com uma combinação de resultados é Kolohe Andino, dos Estados Unidos, mas precisa chegar longe e torcer para os rivais serem eliminados cedo.

Confira quais serão os confrontos da primeira fase:

1ª: Kanoa Igarashi (JPN), Conner Coffin (EUA), Soli Bailey (AUS)

2ª: Kolohe Andino (EUA), Griffin Colapinto (EUA), Jadson André (BRA)

3ª: Filipe Toledo (BRA), Deivid Silva (BRA), Ricardo Christie (NZL)

4ª: Jordy Smith (AFR), Peterson Crisanto (BRA), Frederico Morais (PRT)

5ª: Gabriel Medina (BRA), Willian Cardoso (BRA), Imaikalani deVault (HAV)

6ª: Italo Ferreira (BRA), Michael Rodrigues (BRA), Billy Kemper (HAV)

7ª: Owen Wright (AUS), Jack Freestone (AUS), Leonardo Fioravanti (ITA)

8ª: John John Florence (HAV), Adrian Buchan (AUS), Jessé Mendes (BRA)

9ª: Jeremy Flores (FRA), Caio Ibelli (BRA), Ezekiel Lau (HAV)

10ª: Kelly Slater (EUA), Michel Bourez (TAH), Sebastian Zietz (HAV)

11ª: Julian Wilson (AUS), Wade Carmichael (AUS), Joan Duru (FRA)

12ª: Seth Moniz (HAV), Ryan Callinan (AUS), Yago Dora (BRA)