Ítalo-descendentes ganham descontos em passagens para Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/08/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 16 AGO (ANSA) – O Ministério das Relações Exteriores da Itália e a empresa ITA Airways assinaram um acordo para incentivar descendentes de italianos no exterior a conhecer suas origens no “Belpaese”, no âmbito da campanha “Turismo de Raízes”, promovida pelo governo em 2024.

A proposta prevê descontos nas passagens aéreas da companhia através de um cadastro no portal oficial dedicado à iniciativa, o Italea.

“Desejo que o acordo possa favorecer a chegada [de ítalo-descendentes] do exterior, com previsão até o próximo Jubileu [em 2025, no Vaticano]”, afirmou o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

O “Turismo de Raízes” integra os investimentos do Plano Nacional de Reconstrução e Resiliência (PNRR) e busca promover vilarejos que sofrem com o despovoamento. Seu foco de atuação é ampliar as ofertas turísticas voltadas aos descendentes de italianos, estimados em 80 milhões no mundo.

O Brasil possui a maior comunidade italiana no exterior, com uma população que supera os 30 milhões de ítalo-descendentes.

(ANSA).