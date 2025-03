Ítalo-cubano fatura ouro no salto triplo do Mundial Indoor

ROMA, 21 MAR (ANSA) – O atleta ítalo-cubano Andy Díaz, medalhista de bronze nas Olimpíadas de Paris, faturou um ouro no salto triplo do Mundial Indoor de Atletismo, em Nanquim, na China, e estabeleceu um novo recorde italiano na prova.

Díaz, que subiu recentemente no lugar mais alto do pódio do Campeonato Europeu na mesma disciplina, saltou 17m80cm e superou o anfitrião Zhu Yaming (17m27cm) e o brasileiro Almir Júnior (17m22cm).

Com essa marca, o ítalo-cubano de 29 anos superou o recorde nacional indoor que pertencia a Fabrizio Donato, treinador de Díaz, que saltou 17m73cm durante o Mundial de Paris, em 2011. O atleta também é o atual detentor do recorde azzurro no outdoor (17m75cm).

“Gosto de cumprir minha palavra, disse que venceria e venci.

Lamentei ter tirado o recorde indoor de Fabrizio, mas é a competição mais importante e ele estava feliz. É uma pena que não pude continuar a dar os outros saltos, a competição foi um pouco lenta, fiquei com frio e não quis arriscar. Eu sabia que um salto poderia ser suficiente, e o fiz, calmo e relaxado”, afirmou Díaz.

Natural de Havana, Díaz chegou a defender Cuba entre 2015 e 2023, mas abandonou a seleção e seu país após as Olimpíadas de Tóquio, em 2021, para se refugiar na Itália, onde se estabeleceu em Livorno e passou a trabalhar ao lado de Donato. O atleta começou a representar a Azzurra no ano passado. (ANSA).