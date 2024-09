Ítalo-brasileira vence Miss Universo Itália e sofre xenofobia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 19/09/2024 - 12:39 Para compartilhar:

SAN FERDINANDO DI PUGLIA, 19 SET (ANSA) – A ítalo-brasileira Glelany Cavalcante foi eleita Miss Universo Itália 2024, mas se tornou alvo de xenofobia nas redes sociais por não ter nascido no país europeu.

O anúncio aconteceu na última quarta-feira (18) em San Ferdinando di Puglia, no sul da península, após uma final com 21 misses de toda a Itália.

Glelany, de 33 anos, nasceu em Feira de Santana, na Bahia, mas vive em Civitanova, na região de Marcas. A modelo é estudante de publicidade na Universidade de Perugia e deve se formar em breve.

“Sempre sonhei com este momento. Estou convencida que posso representar a Itália da melhor forma, país que amo e que sempre foi a minha casa”, afirmou a vencedora, que irá representar a beleza italiana no concurso Miss Universo na Cidade do México, em 18 de novembro.

“Na final do Miss Universo, levarei três conceitos-chaves que se tornaram a base da minha trajetória de vida: o multiculturalismo, a inclusão e a beleza em todas as suas formas: física, social e mental”, declarou Glelany.

No entanto, desde o anúncio de sua vitória, a ítalo-brasileira tem sofrido ataques xenofóbicos nas redes sociais. Em sua página do Instagram, dentre os comentários publicados por usuários italianos, estão: “Não entendi: uma que não fala nem mesmo italiano [se torna] Miss Universo Itália? É uma palhaçada mesmo!”, opinião que foi respondida por outro perfil: “Totalmente de acordo. Além de [não] falar [italiano], que italiana tem aquela cor?”.

Outra pessoa escreveu na foto que ilustra Glelany como a vencedora do concurso: “Miss Itália e vence uma brasileira. Onde vocês estavam com a cabeça? Com tantas belezas ORIGINAIS ITALIANAS [destaque da autora] que temos na Itália, quem deixamos vencer? Uma brasileira!”. (ANSA).