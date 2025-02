Ítalo-brasileira Gaia Gozzi abre disputa do Festival de Sanremo

SÃO PAULO, 11 FEV (ANSA) – Com a canção “Chiamo io chiami tu”, a cantora ítalo-brasileira Gaia Gozzi abriu nesta segunda-feira (11) a disputa do Festival de Sanremo, o maior concurso musical da Itália.

Em quase quatro minutos de apresentação, a artista, que foi acompanhada por um quarteto de dançarinos, agitou o público no Teatro Ariston e foi bastante aplaudida no fim do show.

Com cabelos longos e soltos, Gaia se apresentou em Sanremo usando um vestido longo rosa blush com corpete bustiê e uma fenda larga nas costas.

Nas redes sociais, o carrossel publicado pela cantora no Instagram logo após sua performance recebeu milhares de curtidas e centenas de comentários de usuários elogiando a faixa de Gaia, que possui referência às suas raízes brasileiras.

Antes da jovem artista subir ao palco, o festival iniciou com uma homenagem ao compositor e maestro Ezio Bosso, falecido em 2020. Além disso, um breve problema técnico silenciou por alguns instantes o discurso do novo diretor artístico e apresentador do concurso, Carlo Conti.

Já o cantor e compositor Simone Cristicchi foi aplaudido de pé e derrubou lágrimas do público após sua apresentação de “Quando sarai Piccola”, faixa que concorre em Sanremo dedicada à sua mãe, cuja letra aborda a delicada questão do Alzheimer.

A abertura do festival italiano também foi marcada por uma mensagem em vídeo do papa Francisco transmitida no Ariston.

“A música é beleza, é um instrumento de paz e é uma linguagem que todos os povos falam para alcançar o coração de todos, ela pode ajudar os homens a viverem juntos. A música pode abrir o coração à harmonia e à alegria de estar juntos, com uma linguagem e compreensão comuns, fazendo com que nos comprometemos com um mundo mais justo e fraterno”, disse o pontífice durante a gravação. (ANSA).