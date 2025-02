Ítalo-brasileira é achada morta na Itália com pés e mãos atados

MONZA, 18 FEV (ANSA) – A polícia de Monza, na região da Lombardia, norte da Itália, localizou nesta terça-feira (18) um suspeito que pode estar relacionado com a morte da ítalo-brasileira Karine Cogliati, de 26 anos, cujo corpo foi encontrado em um bosque da cidade de Carate Brianza com os tornozelos e os braços amarrados.

De acordo com as primeiras informações sobre o caso, investigado pelo Ministério Público de Monza, o homem de 46 anos, denunciado por ocultamento de cadáver, teria transportado e abandonado o corpo de Cogliati em uma mata no último domingo (16).

Em seguida, o suspeito teria fugido, mas acabou sendo encontrado nesta terça em Brianza. Segundo as autoridades, não foram achados sinais de violência no corpo da jovem, mas a causa do falecimento só será esclarecida após a autópsia, que será feita no próximo dia 20 de fevereiro.

O MP também informou que Cogliati, nascida em Brianza, mas com ascendência brasileira, e mãe de duas meninas, viveu sem residência fixa nos últimos seis meses e tinha problemas com drogas. (ANSA).