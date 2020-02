Italianos têm até 8/2 para decidir onde votará em referendo

ROMA, 05 FEV (ANSA) – Os cidadãos italianos residentes no exterior têm até o dia 8 de fevereiro para informar seu consulado caso desejem votar na Itália no referendo sobre um projeto de lei que reduz em um terço o número de parlamentares.

As comunicações devem ser enviadas por escrito e chegar ao consulado em questão até o próximo sábado. O documento precisa incluir nome, sobrenome, data, local de nascimento, local de residência e assinatura do eleitor e deve ser acompanhado de uma cópia da carteira de identidade do declarante.

Também pode ser utilizado o formulário específico disponível para download no site do Ministério das Relações Exteriores (www.esteri.it ) ou dos consulados.

Quem não quiser viajar à Itália para a consulta popular poderá participar do voto pelo correio, como já acontece em eleições legislativas e referendos. Neste caso, é preciso estar com o cadastro regularizado no consulado.

Mudanças – O referendo decidirá sobre uma reforma que reduz a quantidade de deputados de 630 para 400 e a de senadores de 315 para 200 (sem contar os cinco vitalícios).

A medida também corta o número de parlamentares eleitos no exterior de 18 (12 deputados e seis senadores) para 12 (oito deputados e quatro senadores). Ainda não se sabe como será a nova distribuição de representantes da comunidade italiana nos outros países.

Atualmente, a América do Sul conta com quatro deputados e dois senadores. (ANSA)