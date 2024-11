Italianos se unem para evitar corte de Árvore de Natal do Papa

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/11/2024 - 10:01 Para compartilhar:

ROMA, 16 NOV (ANSA) – Os moradores de Val di Ledro, na região italiana da Lombardia, não desistiram de tentar “salvar” um abeto de 200 anos que foi escolhido para ser levado ao Vaticano para se tornar a árvore de Natal do Papa e ser exibido na Praça de São Pedro durante as festividades de fim de ano.

Na noite da última sexta-feira (16), com temperatura já abaixo de zero, os cerca de 5 mil cidadãos que vivem no local se reuniram com luvas, agasalhos e tochas e se abraçaram em volta da árvore em forma de protesto.

“Este é um costume que deve ser superado para o bem do meio ambiente. Por esta razão, fazemos um apelo sincero a Sua Santidade para que poupe o nosso ‘Gigante Verde'”, afirmaram em comunicado.

O grupo fez uma petição online para salvar a árvore e, até momento, já arrecadou mais de 50 mil assinaturas na plataforma change.org. “Pedimos a Sua Santidade que evite este corte e venha até nós, no Vale, para visitar a beleza deste lugar”, acrescentou Lorenzo, um dos organizadores da iniciativa.

Os indivíduos destacam que é preciso criar uma árvore artística permanente com madeira proveniente de abetos caídos devido a eventos climáticos.

O abeto de 30 metros de altura, que fica nas proximidades do Lago de Garda, é apelidado de “Gigante Verde”, não somente em razão do tamanho, mas porque a árvore superou guerras, nevascas e machados durante dois séculos.

No Vale, os moradores explicam que há muitos problemas no local onde vivem e que “alocar 60 mil euros para o abate da árvore significa desperdiçar recursos preciosos que deveriam ser destinados a serviços importantes”, como suprir a falta de médicos e melhorar o transporte público. (ANSA).