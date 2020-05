Italianos não passarão verão na sacada, diz premiê

ROMA, 10 MAI (ANSA) – O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, garantiu neste domingo (10) que os cidadãos do país conseguirão tirar férias no próximo verão europeu, que acontece entre junho e setembro.

Em entrevista ao jornal Corriere della Sera, o premiê disse que os italianos não passarão o verão “na sacada” de seus apartamentos. “A beleza da Itália não vai ficar em quarentena.

Poderemos ir ao mar, à montanha, aproveitar nossas cidades. E seria muito belo se os italianos passassem as férias na Itália, ainda que de modo diferente, com regras e cautelas”, declarou.

Segundo Conte, no entanto, é preciso aguardar a “evolução do quadro epidemiológico” para dar “indicações precisas” sobre como serão as férias no país. Na Itália, assim como no restante do Europa, a alta temporada de verão é entre julho e agosto, os meses mais quentes do ano no continente.

O primeiro-ministro discute com seu gabinete um decreto-lei (o equivalente italiano a uma medida provisória) para incentivar a retomada econômica no pós-pandemia, e uma das medidas na mesa é dar um crédito fiscal de até 500 euros para famílias que viajem para destinos nacionais no segundo semestre.

Considerado um dos pilares da economia italiana, o setor de turismo é um dos mais atingidos pela pandemia, já que todo o país foi colocado em quarentena há exatos dois meses para evitar a disseminação do novo coronavírus. (ANSA)