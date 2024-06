Italianos mostram satisfação com suas cidades, aponta estudo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/06/2024 - 16:01 Para compartilhar:

ROMA, 4 JUN (ANSA) – Um estudo organizado pela Comissão Europeia em parceria com o Instituto Nacional de Estatísticas (Istat) apontou que diversos italianos estão satisfeitos com a vida em suas cidades.

O levantamento indicou que a porcentagem de satisfação da população com a vida levada nos municípios do país em 2023 geralmente é elevada, chegando a ultrapassar os 80%.

O valor mínimo registrado em todo o território italiano foi em Taranto, com 47,8%, enquanto o máximo acabou sendo em Trento, que obteve 95,4%. Ela foi seguida por Trieste, Cagliari, Bergamo, Brescia e Bolzano, todas com mais de 90%.

Além disso, a cidade da região do Trentino-Alto Ádige ficou na primeira posição do ranking europeu, que é composto por outros 85 municípios do continente.

Embora a porcentagem seja considerada alta, uma parcela baixa da população italiana acredita que a qualidade de vida melhorou nos últimos cinco anos. O estudo aponta que mais da metade dos cidadãos de algumas cidades acreditam que a situação piorou, como em Florença, Sassari, Catania, Parma, Roma, Veneza e Reggio Calabria.

No que diz respeito aos serviços de saúde, a porcentagem mais elevada de satisfação encontra-se no norte e a mais baixa no sul, enquanto, em geral, os italianos estão menos satisfeitos com os transportes públicos do que os seus vizinhos europeus.

