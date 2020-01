Italianos fazem pela 1ª vez tornozelo com impressora 3D

BOLONHA, 14 JAN (ANSA) – Os médicos do Instituto Ortopédico Rizzoli, em Bolonha, na Itália, implantaram com sucesso em um paciente o primeiro tornozelo do mundo a ser construído do zero através de uma impressora 3D. O procedimento ocorreu no dia 9 de outubro do ano passado, mas o sucesso da operação só foi informado em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (14).

O paciente que recebeu a prótese tem 57 anos e perdeu as funções do tornozelo devido a um um grave acidente de moto do qual ele foi vítima em 2007. Como resultado, o homem recuperou a capacidade de andar normalmente depois de 13 anos.

A prótese foi desenvolvida no instituto usando uma técnica inovadora de personalizar todo o procedimento de substituição protética, através da anatomia do paciente. Com isso, foi possível construir um implante 3D personalizado do tornozelo.

A equipe que realizou com sucesso a operação foi liderada pelo professor Cesare Faldini, que também teve o auxílio de cirurgiões ortopédicos e engenheiros de Rizzoli e da Universidade de Bolonha.(ANSA)