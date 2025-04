Italianos estão entre vítimas de desabamento em Santo Domingo

ROMA, 10 ABR (ANSA) – Dois cidadãos italianos estão entre as vítimas do desabamento do teto de uma boate em Santo Domingo, na capital da República Dominicana, que causou pelo menos 218 mortes, disseram fontes nesta quinta-feira (10).

De acordo com o relato, citado pela imprensa siciliana, uma das vítimas tem dupla cidadania: italiana e dominicana. Trata-se de Luca Massimo Iemolo, 48 anos, natural de Catânia.

No Instagram, o estabelecimento onde ele trabalhava diz que “a equipe do Restaurante Sarah expressa suas mais sinceras condolências e a mais profunda solidariedade a todas as famílias afetadas pelo trágico colapso da Jet Set, uma tragédia que tocou o coração de todo o país”.

A publicação acrescenta ainda que todos estão “particularmente tristes com a perda do nosso chef, Luca Massimo Iemolo, um profissional apaixonado pela culinária, que viveu sua profissão com dedicação, devoção e respeito”. (ANSA).