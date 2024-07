Italianos descobrem ‘restaurante’ de 3,5 mil anos no Azerbaijão

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/07/2024 - 10:50 Para compartilhar:

ROMA, 7 JUL (ANSA) – Um grupo de arqueólogos italianos descobriu uma espécie de restaurante de 3,5 mil anos que teria sido frequentado pelos povos nômades do sul do Cáucaso.

Os artefatos que sobreviveram ao tempo foram achados em Tava Tepe, no Azerbaijão, por uma equipe de especialistas dirigida pelo professor Nicola Laneri, da Universidade de Catania.

A indicação de que o lugar havia sido um tipo de restaurante foi confirmada pelas inúmeras louças de cerâmica e alojamentos para braseiros encontrados na área. O espaço tinha condições de cozinhar para muitas pessoas.

O restaurante ficava localizado em uma posição panorâmica, claramente visível para os viajantes que andavam ao longo do vale que percorre o rio Kura.

“É difícil encontrar assentamentos como este desta época, então todos nós que lidamos com esta região estamos interessados em ver como a população nômade foi transformada”, disse Laneri.

“Encontramos um depósito de objetos de cerâmica e não sabíamos os motivos. Depois surgiu uma área que continha pilhas de cinzas e ossos de animais, além de restos de braseiros que serviam para cozinhar alimentos. Na ‘cozinha’ encontramos algumas fichas de barro com pegadas humanas”, acrescentou.

O próximo passo da equipe de arqueólogos é entender se as pessoas se reuniam no local com uma intenção cerimonial ou se o espaço realmente era um serviço para viajantes. (ANSA).