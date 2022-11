Italianos conhecem rivais na Liga Europa e Conference League

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/11/2022 - 11:35 Compartilhe

ROMA, 7 NOV (ANSA) – A Uefa definiu nesta segunda-feira (7) os confrontos da próxima fase da Liga Europa e da Conference League, que terão quatro times italianos envolvidos.

Na Liga Europa, que está recheada de tradicionais equipes que não conseguiram disputar ou prosseguir na Champions League, a Juventus foi sorteada para encarar o Nantes, da França, e a Roma pegará o RB Salzburg, da Áustria. Os encontros são válidos pelos playoffs de acesso para as oitavas de final.

O torneio, que é o segundo principal do continente europeu, terá um duelo de titãs entre Barcelona e Manchester United.

Outros confrontos que chamam atenção são: Bayer Leverkusen vs Monaco e Sevilla vs PSV.

Os jogos de ida da fase estão agendados para 16 de fevereiro, enquanto o retorno acontecerá no dia 23 do mesmo mês. As datas são as mesmas da Liga Conferência.

O sorteio da fase de playoffs da Conference League colocou a Lazio para encarar o Cluj, da Romênia, já a Fiorentina terá pela frente a equipe do Braga, de Portugal. (ANSA).

