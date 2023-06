Italianos acham elemento responsável por demência no Parkinson

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 12:33 Compartilhe

ROMA, 21 JUN (ANSA) – Um grupo de pesquisadores italianos encontrou o principal elemento que regula o desenvolvimento dos sintomas semelhantes aos da demência no mal de Parkinson.

A responsável, de acordo com os especialistas, é uma proteína chamada alfa-sinucleína, que faz avançar o deterioramento cognitivo caso seja acumulada em áreas específicas do cérebro.

A descoberta feita por cientistas de diferentes institutos e universidades da Itália, publicada na revista Nature Parkinson’s Disease (NPJ), é considerada um passo importante para compreender os mecanismos da demência de pacientes.

Os especialistas dizem que é normal a presença da alfa-sinucleína no cérebro, mas a proteína pode levar à morte de neurônios quando se acumula em grandes quantidades.

“Pesquisas mostraram que, quando a alfa-sinucleína se agrega no hipocampo, causa defeitos de memória que permanecem estáveis e não pioram. Por outro lado, quando a proteína se reúne no mesencéfalo, ela leva a sintomas semelhantes à demência humana”, explicou Elvira de Leonibus, coordenadora do estudo. (ANSA).

