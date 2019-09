Italiano surpreende no US Open e desafiará Nadal nas semi

ROMA, 05 SET (ANSA) – Em uma partida recheada de emoções, o tenista italiano Matteo Berrettini venceu nesta quarta-feira (4) o francês Gaël Monfils e disputará pela primeira vez na carreira uma semifinal de Grand Slam no US Open, nos Estados Unidos.

O duelo entre Berrettini e Monfils, número 13 do ranking, durou quase quatro horas e o italiano de 23 anos venceu o adversário por 3 sets a 2, com as parciais de 3/6, 6/3, 6/2, 3/6 e 7/6 (5).

“Não sei o que dizer, no momento não me lembro de muita coisa.

Enquanto jogava, pensava estar testemunhando, em quadra, um dos jogos mais bonitos que eu já vi. Estou muito feliz, tenho orgulho de mim mesmo e dedico essa vitória para minha família e a quem me segue e me ama”, disse Berrettini após a vitória.

Natural de Roma, o italiano enfrentará o espanhol Rafael Nadal nas semifinais do US Open. O atual tenista número 2 do mundo avançou de fase ao bater o argentino Diego Schwartzman por 3 sets a 0.

“Berrettini está tendo um ótimo ano, ele está nas semifinais depois de vencer tantas boas partidas. Matteo está fazendo muito progresso. Ele bate forte, eu o vi jogar também contra Monfils.

Ele está confiante, será um grande desafio”, declarou Nadal.

Além de conseguir ter se classificado para uma semifinal de Grand Slam pela primeira vez na carreira, Berrettini é o primeiro italiano em 42 anos a chegar entre os quatro melhores no US Open. O último que realizou a façanha foi Corrado Barazzutti.

Na competição, Berrettini passou pelos franceses Monfils (13º) e Richard Gasquet (36º), os australianos Jordan Thompson (55º) e Alexei Popyrin e, por fim, o russo Andrey Rublev (43º).(ANSA)