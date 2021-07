Italiano Spinazzola tem ruptura de tendão de Aquiles confirmada

O exame médico realizado neste sábado com o lateral italiano Leonardo Spinazzola, lesionado na sexta-feira na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica nas quartas de final da Eurocopa, confirmou uma ruptura do tendão de Aquiles do pé esquerdo, anunciou a Federação Italiana de Futebol.

Esta lesão deve mantê-lo afastado dos gramados durante vários meses e é mais um golpe para o jogador da Roma, que já lesionou gravemente o joelho há três anos.

“Os testes realizados no hospital Sant’Andrea, em Roma, confirmaram a ruptura subcutânea do tendão de Aquiles esquerdo. O jogador regressa imediatamente” aos cuidados da Roma, indicou a comissão técnica da ‘Azzurra’.

O jogador deixou o centro de treinamento da seleção italiana, em Florença, no meio deste domingo, sob aplausos dos demais jogadores e integrantes da delegação, segundo um vídeo divulgado pela Federação nas redes sociais.

De acordo com diversos meios de comunicação, Spinazzola, lesionado no mesmo dia em que o novo treinador do clube, José Mourinho, chegou à Roma, poderá ser operado nos próximos dias na Finlândia.

“Infelizmente, todos nós sabemos o que aconteceu, mas nosso sonho ‘azzurro’ continua com esse grande time. Nada é impossível. Posso simplesmente dizer que voltarei em breve. Tenho certeza disso”, escreveu o jogador de 28 anos no Instagram.

Depois do jogo, o treinador Roberto Mancini fez uma homenagem ao lateral: “A primeira coisa importante é que sentimos por ‘Spina’. Ele não merecia esta lesão. Estava jogando extraordinariamente bem, foi até um dos melhores da Eurocopa”.

Na semi-final contra a Espanha, na terça-feira, em Londres, Spinazzola deve ser substituído pelo zagueiro do Chelsea, Emerson Palmieri.

