Italiano Sonego elimina João Fonseca no Aberto da Austrália

ROMA, 16 JAN (ANSA) – Terminou a participação de João Fonseca no Aberto da Austrália: o tenista brasileiro de 18 anos foi eliminado em uma partida de cinco sets pelo italiano Lorenzo Sonego, 55º colocado no ranking mundial e que avança para a terceira rodada do primeiro Grand Slam da temporada.

Tido por colegas como um futuro campeão, Fonseca ganhou o primeiro set no tiebreak (7-6), mas viu Sonego virar o jogo com parciais de 6-3 e 6-1. Pressionado, o brasileiro levou o quarto set por 6-3, mas sentiu o peso de quase quatro horas de partida contra um adversário experiente e perdeu o quinto também por 6-3.

Essa foi a primeira participação de Fonseca na chave principal de um Grand Slam. Na próxima rodada, Sonego enfrentará o húngaro Fábián Marozsán, 59º no ranking e que superou o americano Frances Tiafoe (16º) por placar de 3 a 2.

Outro italiano, Lorenzo Musetti (15º), também chegou à terceira fase, após derrotar o canadense Denis Shapovalov (56º) por 3 a 0, com parciais de 7-6, 7-6 e 6-2, e enfrentará o americano Ben Shelton (20º). (ANSA).