Italiano sequestrado no Equador perdeu relação com familiares

GUAYAQUIL, 26 JUN (ANSA) – A ex-esposa e as filhas do chef de cozinha italiano Panfilo Colonico, que foi sequestrado no último sábado (24) no Equador, afirmaram nesta segunda-feira (26) que não têm mais nenhum relacionamento com ele.

“Há mais de 20 anos que não nos relacionamos mais com ele e a gente se dissocia deste caso. Não queremos comentar nada”, disse a ex-mulher de Colonico, Marianna, e suas filhas, Giulia e Ilaria.

A saída do italiano de Sulmona, na província de L’Aquila, foi conturbada. Ele teria deixado seu país natal em virtude de uma situação familiar e econômica insustentável.

Enquanto isso, a polícia equatoriana tenta rastrear os sequestradores e entender os motivos que os levaram a fazer isso com o dono do restaurante “Il Sabore Mio”.

Os investigadores não descartam que Colonico tenha sido sequestrado por um possível acerto de contas, pois a Farnesina apurou que o abruzzês teria contraído dívidas com muitas pessoas e é alvo de várias denúncias de fraude.

“Benny está bem e não precisamos nos preocupar. Os sequestradores parecem não ter intenção de machucá-lo. Estamos todos abalados e aguardando para que tudo se resolva da melhor forma”, disse um dos funcionários do estabelecimento de Colonico, que confirmou que os criminosos entregaram à polícia um vídeo em que o chef aparece bem.

O crime ocorreu no bairro de Garzota, em Guayaquil, e tudo foi registrado pelas câmeras de segurança do restaurante. Nas imagens, é possível ver duas pessoas com o rosto coberto e fortemente armadas entrando no local usando uniformes da polícia.

A ação, que teve a participação de um terceiro sequestrador, termina com o italiano sendo escoltado para fora do estabelecimento e sem oferecer qualquer resistência. (ANSA).

