Italiano que lidera ISS conversa com Giuseppe Conte por vídeo

ROMA, 10 JAN (ANSA) – O astronauta Luca Parmitano conversou nesta sexta-feira (10) com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, através de uma chamada de vídeo da Estação Espacial Internacional (ISS).

“Bem-vindo a bordo da Estação Espacial Internacional. Ela é o posto avançado da humanidade no espaço e é o seu maior feito de engenharia”, disse o astronauta italiano.

Emocionado com a conversa, o premier italiano afirmou que estava “animado” pelo contato com Parmitano, que é o atual comandante da ISS e lidera uma série de complicadas caminhadas espaciais para reparar o AMS-02.

“Estamos trabalhando duro. O espaço é um setor estratégico, porque o envolvimento do ponto de vista tecnológico permite desenvolver uma crescente conscientização sobre o nosso planeta”, disse Conte, que conversou com Parmitano direto do Palazzo Chigi, sede do governo em Roma.

Parmitano também aproveitou o momento para elogiar os esforços da Itália no setor da ciência espacial. O astronauta citou o exemplo do recém-instalado telescópio italiano Mini-Euro, que é “capaz de tirar mais de 100 mil fotos ultravioletas por segundo”.

“A Itália está no pódio, muitas das experiências italianas [na ISS] são inovadoras”, contou Parmitano.(ANSA)