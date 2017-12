Italiano Lucio Salvatore faz exposição inédita no MAM Rio

SÃO PAULO, 6 DEZ (ANSA) – O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, com apoio do Istituto Italiano de Cultura, receberá a partir do próximo domingo (9) a exposição “Metaelementi”, que reúne os principais trabalhos do artista italiano Lucio Salvatore.

Com curadoria de Fernando Cocchiarale, “Metaelementi” (“Metaelementos, em tradução livre) reúne obras “ontológicas que partem dos elementos da natureza para transcende?-los a partir de contextos socioecono?micos e poli?ticos, sempre centrais nas obras do artista”, explica o curador.

Na mostra, o artista italiano vai mostrar vídeos, fotos, pinturas e instalações. O núcleo central da exposição será os incêndios criminosos que devastaram Sant’Elia Fiumerapido, no sul da Itália, região onde vive, em 2004 e neste ano.

Entre as obras está a série “Combustioni” (2004), criada a partir de ritual em que o artista ateava fogo a elementos fundamentais da pintura tradicional, como tábuas, pincéis, e também pinturas.

“A poe?tica de Salvatore explora o humanismo dos elementos dentro das dina?micas da produc?a?o industrial, tecnolo?gica, da disputa de poder e da pro?pria arte”, finalizou Cocchiarale.

(ANSA)