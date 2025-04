Italiano Luciano Darderi conquista ATP 250 de Marrakech

ROMA, 6 ABR (ANSA) – O tenista italiano Luciano Darderi, número 57 no ranking mundial, derrotou neste domingo (6) o holandês Tallon Griekspoor (37º) na final do ATP 250 de Marrakech, no Marrocos, e faturou seu segundo título no circuito profissional.

O azzurro superou o cabeça de chave número 1 no saibro marroquino com placar de 2 sets a 0, ambos vencidos no tie-break (7-3 e 7-4).

Darderi vinha tendo um 2025 discreto, com eliminações nas primeiras rodadas dos torneios da ATP que disputou, mas agora levanta uma taça pela segunda vez na carreira – em fevereiro de 2024, ele venceu o ATP 250 de Córdoba, na Argentina, também no saibro.

“Foi muito difícil para mim, mas lutei todos os dias por este momento. Estou muito feliz e quero agradecer a todos os italianos que estão aqui”, disse ele após a partida.

Esse também é o segundo título seguido da Itália em Marrakech, juntando-se ao triunfo de Matteo Berrettini no ano passado, e o segundo troféu alcançado por um “azzurro” neste domingo.

A outra taça foi levantada por Flavio Cobolli no ATP 250 de Bucareste, na Romênia, também no saibro, enquanto os italianos aguardam com ansiedade a volta do número 1 do mundo, Jannik Sinner, no início de maio, quando ele terminará de cumprir três meses de suspensão em um caso de doping.

Com a vitória no Marrocos, Darderi deve pular para o 48º lugar no ranking da ATP. (ANSA).