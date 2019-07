Italiano Luca Parmitano fará missão espacial em 20 de julho

ROMA, 16 JUL (ANSA) – Na data em que será celebrado os 50 anos desde que o homem pisou à Lua pela primeira vez, em 20 de julho de 1969, o astronauta italiano Luca Parmitano, da Agência Espacial Europeia (ESA) partirá para uma nova missão espacial no próximo sábado (20).

A “Beyond” (“Além”, em tradução livre) levará Parmitano pela segunda vez ao espaço e o tornará o primeiro italiano no comando da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). O logotipo oficial da missão contém um círculo principal, que representa o capacete do astronauta, cujo visor simula a Terra e sua órbita. No lado esquerdo, estão três círculos concêntricos, símbolos dos objetivos da exploração espacial: a Lua, Marte e um terceiro que sugere a ideia do espaço profundo.

“É impossível saber quantas das cinco atividades extra veiculares planejadas serão atribuídas a mim”, disse o astronauta italiano durante coletiva de imprensa no centro da ESA na Itália.

O objetivo das caminhadas espaciais são intervenções no detector de antimatéria “Alpha Magnetic Spectrometer (AMS), as quais Parmitano definiu como “a manobra mais complexa da história do espaço”.

“Para mim, é uma tarefa importante. Há apenas uma maneira de estar diante de uma missão, com grande humildade”, acrescentou o astronauta. Parmitano ressaltou que “ser capaz de fazer meu trabalho é um grande privilégio e precisamos encontrar uma maneira de pagá-lo.

Meu tempo é o tempo que pertence àqueles que me trouxeram a bordo, aos contribuintes, àqueles que me treinaram, aos quais ele confiou suas experiências e, acima de tudo, à tripulação”.

Junto com Parmitano, a missão será formada pelo norte-americano Andrew Morgan, o russo Alexander Skvortsov e Cimon, a primeira forma de inteligência artificial destinada a embarcar para a estação espacial.

O acrônimo de “Crew Interactive Mobile Companion” é um robô que permitirá o acesso a uma enorme quantidade de dados e, além de fornecer informações, seu sistema analisará as expressões e o humor dos astronautas. O Cimon é uma esfera de 32 centímetros de diâmetro, pesa cinco quilos, e seu rosto é um display com olhos, nariz e boca estilizados.

Projetado para escutar, observar e falar com o homem, o robô será um grande companheiro de viagem de Parmitano. Além dele, mais de 50 experimentos estão previstos para serem realizados no espaço. (ANSA)