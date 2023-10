Italiano Intesa Sanpaolo compra romeno First Bank

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/10/2023 - 19:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 30 OUT (ANSA) – O Intesa Sanpaolo está duplicando sua presença na Romênia e fortalecendo sua posição na Europa Central e Oriental. O banco liderado por Carlo Messina adquiriu o romeno First Bank do fundo norte-americano Jc Flowers & Co.

A Intesa e a Jcf Tiger Holdings, o acionista controlador do First Bank, assinaram um acordo para a aquisição de 99,98% das ações da instituição de crédito por um valor, segundo informações, entre 100 e 150 milhões de euros (R$ 535 mi e R$ 803 mi).

A transação deve ser concluída até o primeiro trimestre de 2024, aguardando a aprovação das autoridades reguladoras competentes.

Essa operação, que duplica a presença em um país de “crescimento sólido e fortes laços com a Itália, como a Romênia, se encaixa bem na estratégia do grupo de aproveitar oportunidades voltadas para o valor, mantendo o foco no crescimento orgânico orientado para a lucratividade”, explica Marco Elio Rottigni, chefe da divisão de bancos subsidiários internacionais da Intesa Sanpaolo.

O First Bank, com um patrimônio total de cerca de 1,5 bilhão de euros (R$ 8 bi), é um banco comercial com 40 filiais na Romênia e concentra-se no atendimento a pequenas e médias empresas e clientes individuais.

Nos últimos anos, o First Bank priorizou investimentos em tecnologia digital, desenvolvendo um dos aplicativos de banco móvel mais apreciados do mercado.

A Ca’ de Sass está presente na Romênia por meio do Intesa Sanpaolo Bank Romania, parte da divisão de bancos internacionais da Intesa Sanpaolo, e atende cerca de 60 mil clientes por meio de 34 filiais.

“A expansão na Romênia reforça nossa posição na Europa centro-oriental e confirma o apoio à internacionalização das empresas italianas. Estamos verdadeiramente felizes de começar a trabalhar com nossos novos colegas”, concluiu Rottigni. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias