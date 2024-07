Italiano ferido soma dívida milionária após internação no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2024 - 14:01 Para compartilhar:

NÁPOLES, 18 JUL (ANSA) – Um pizzaiolo italiano, de 32 anos, que lesionou a coluna e precisou ficar hospitalizado no Brasil desde abril passado, voltou frustrado para a Itália ao contrair uma dívida milionária após a internação.

Originário de Casalnuovo di Napoli, na região da Campânia, o jovem Raffaele De Simone estava no Rio de Janeiro a trabalho, quando caiu de um muro e precisou receber cuidados intensivos em um hospital local.

A internação, que teve duração de cerca de três meses, gerou uma fatura de 350 mil euros e fez a irmã do pizzaiolo iniciar uma campanha solidária de arrecadação de fundos para pagar a conta.

“O hospital privado que atendeu o meu irmão desde o dia 24 de abril apresentou uma fatura de mais de 350 mil euros, um valor absurdo para mim que sou uma simples funcionária. Toda esta história é grave, um pesadelo”, contou Leandra De Simone, irmã de Raffaele.

Segundo ela, a família do jovem precisou “interagir com um Estado localizado do outro lado do mundo e com uma legislação completamente diferente” para ter ajuda.

“Inicialmente, me senti abandonada, enquanto o hospital me dizia que meu irmão não sobreviveria”, acrescentou Leandra, destacando que foi aí que decidiu lançar uma campanha no Gofundme, onde arrecadou 120 mil euros que “foram de grande ajuda”, apesar de “não ser suficiente” para cobrir todas as despesas.

“Devo dizer que todas as pessoas que amam o Raffaele me ajudaram muito financeiramente e moralmente. Tenho orgulho disso. Meu irmão é uma pessoa amada por todos e nessa circunstância recebeu muito amor”, concluiu.

Graças à solidariedade demonstrada a Raffaelle, o governador da região da Campânia, Vincenzo De Luca, ficou sabendo da história e solicitou o retorno do jovem em um avião da Força Aérea e o reembolso das despesas da equipe médica necessária para o voo militar.

O jovem desembarcou em Roma, onde foi levado para um centro de neurocirurgia para receber tratamento adicional. (ANSA).