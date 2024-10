Italiano está entre vítimas de ataque do Hamas em Jaffa, Israel

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/10/2024 - 13:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 6 OUT (ANSA) – A Embaixada da Itália em Tel Aviv anunciou neste domingo (6) que a sétima vítima do ataque em Jaffa, reivindicado pelo grupo fundamentalista Hamas, é um cidadão italiano de 33 anos.

Trata-se do jovem Victor Green, cuja família na Itália foi informada pelas autoridades. A identidade da vítima foi confirmada pela sede diplomática italiana em Israel, após investigações com a Interpol e a polícia local.

Durante a ofensiva em Jaffa, dois terroristas do Hama, identificados como Mohammad Mesek e Ahmed Himouni, oriundos da cidade palestina de Hebron, na Cisjordânia, dispararam contra civis em uma parada de bonde.

Ao todo, sete pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas. Já Mesek e Himouni foram “neutralizados”, segundo as forças de segurança israelenses.

O atentado ocorreu pouco antes do bombardeio do Irã contra Israel, em retaliação pelos assassinatos de Ismail Haniyeh e Hassan Nasrallah, líderes do Hamas e do Hezbollah, respectivamente. (ANSA).