Italiano está desaparecido na Venezuela desde 9 de agosto

ROMA, 11 AGO (ANSA) – Um cidadão italiano está desaparecido na Venezuela desde o dia 9 de agosto, em meio à repressão no país após as eleições presidenciais de 28 de julho.

O caso foi denunciado neste domingo (11) pelo deputado Andrea Di Giuseppe, do partido de direita Irmãos da Itália (FdI), após um alerta do Comitê-Geral dos Italianos no Exterior (CGIE) no país latino-americano.

“Desde 9 de agosto, não temos mais notícias de Antonio Calvino, opositor do governo e preso três anos atrás durante a Covid, diante de nosso consulado em Caracas, por ‘incitação ao ódio’, com a suposta acusação de querer invadir nosso consulado, e liberado no ano passado após pressões do nosso próprio governo”, disse Di Giuseppe, que integra a legenda da premiê Giorgia Meloni.

“As pessoas se negam a ir até a casa dele para verificar pessoalmente o que aconteceu porque têm medo de retaliações”, acrescentou o deputado, salientando que o caso foi levado aos representantes consulares da Itália na Venezuela.

Mais de 2 mil pessoas foram presas pelo regime de Nicolás Maduro depois das eleições, incluindo muitos ítalo-venezuelanos – o país abriga uma das maiores comunidades italianas no mundo, com cerca de 160 mil pessoas.

Uma delas é Rita Capriti, detida em 2 de agosto por “instigação ao ódio”. “Ela está isolada em uma sala, e não em uma cela, e apresenta boas condições de saúde, segundo o delegado José Dellacroix”, explicou à ANSA a deputada da região da Sicília Bernardette Grasso, do partido de centro-direita Irmãos da Itália (FI).

No entanto, as autoridades venezuelanas ainda não permitiram a visita de representantes consulares a Capriti. (ANSA).