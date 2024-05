Italiano escapa da enchente em Porto Alegre com a família

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/05/2024 - 15:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 13 MAI (ANSA) – “Queríamos ir visitar Gramado, no Rio Grande do Sul, mas acabamos nos vendo no drama da inundação em Porto Alegre. Foram horas de apreensão e confusão, mas graças à solidariedade dos brasileiros e à ajuda do cônsul Valerio Caruso, conseguimos ficar à salvo.” O relato à ANSA é de Antonio Pantaleo, professor universitário de Bari, destacado no Poder Executivo da União Europeia em Bruxelas, onde trabalha com tecnologias para mudanças climáticas, que afirma: “O que estamos testemunhando é uma tragédia que poderia ter sido prevista e gerenciada melhor. Um relatório da universidade de Porto Alegre havia alertado sobre o perigo”.

“Chegamos a Porto Alegre em 2 de maio [quinta-feira passada] e nos mudamos para o Novotel depois de perceber que seria impossível chegar a Gramado. Eu estava viajando com minha companheira Isabella e nossa filha de 20 meses”, conta Pantaleo.

“Conseguimos encontrar um voo de volta para Vitória na sexta-feira de manhã, mas conforme as horas passavam, a situação piorava e o aeroporto foi fechado. No hotel, a água também subiu constantemente, até um metro. Enquanto isso, nos mudamos para os andares superiores na esperança de encontrar uma solução.

Temíamos ficar presos por dias.” “Conseguimos ficar à salvo graças a um brasileiro, descendente de vênetos, que nos ajudou a encontrar um barco improvisado. Enquanto atravessávamos as ruas inundadas, outras embarcações passavam perto de nós e corremos o risco várias vezes de cair na água. Descemos perto de uma rodovia, onde fomos ajudados por um policial que nos levou para Osório, uma cidadezinha ao norte do estado, e de lá, com a ajuda do cônsul Caruso, conseguimos encontrar um transfer para chegar a Florianópolis e, posteriormente, retornar à Europa”, destacou o acadêmico.

“Escapamos de uma tragédia que talvez pudesse ter sido evitada evacuando mais prontamente as áreas em risco de inundação”, conclui o professor, especialista em tecnologia verde em Bruxelas. (ANSA).