Italiano engole fone de ouvido ao ser flagrado colando em prova

BOLZANO, 14 NOV (ANSA) – Um italiano protagonizou um episódio inusitado em Bolzano, na região do Trentino-Alto Ádige, ao engolir um fone de ouvido em uma tentativa fracassada de esconder evidências depois de ser flagrado colando na prova teórica de um exame de direção.

A informação foi divulgada pelas autoridades italianas nesta terça-feira (14), após policiais à paisana verem o candidato, cuja identidade não foi revelada, com um fone de ouvido durante o teste para tirar a carteira de motorista, provavelmente para obter ajuda nas respostas.

Ao ser descoberto, ele engoliu o aparelho na esperança de destruir as provas contra si mesmo. Os agentes, no entanto, não deixaram que o “súbito desaparecimento do fone frustrasse a operação policial”, pois levaram o candidato ao pronto-socorro.

No hospital, ele foi submetido a um exame de raio-x, que mostrou que o aparelho ainda estava em seu estômago. Agora, o italiano enfrentará acusações criminais por falsidade ideológica por indução e corre o risco de pena de prisão de seis meses até dois anos. (ANSA).

