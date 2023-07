Italiano em Rodes relata drama para fugir de incêndios

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/07/2023 - 13:01 Compartilhe

ROMA, 23 JUL (ANSA) – O jornalista italiano Massimo Alberti, que estava de férias em Rodes, na Grécia, afirmou neste domingo (23) que passou a última noite fugindo dos incêndios na ilha.

Por volta de 30 mil pessoas precisaram ser deslocadas por terra e mar das zonas de risco. O fogo já queimou uma grande área florestal, destruindo também hotéis de luxo e várias residências.

“Passamos uma noite assustadora fugindo do incêndio, nos deslocamos para tentar antecipar as ordens de evacuação. Fomos acolhidos em casas e agora estamos em um hotel perto do aeroporto. Estamos seguros, mas é um grande desastre ambiental”, comentou Alberti.

O italiano relatou que os hotéis localizados em áreas seguras estão cheios de deslocados, tanto que precisou dormir no chão.

O prefeito da cidade de Trani, Amedeo Bottaro, comentou que uma família que vive no município italiano também está em Rodes, mas declarou que todos “encontraram um abrigo improvisado”.

Essa família, composta por pai, mãe e uma criança de oito anos, encontrou abrigo em uma escola da Defesa Civil local.

As autoridades gregas declararam estado de emergência em Rodes devido aos incêndios que já duram seis dias. (ANSA).

