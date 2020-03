Italiano é último a desembarcar de navio bloqueado no Japão

TÓQUIO, 02 MAR (ANSA) – O grupo final de tripulantes que ainda estava a bordo do navio Diamond Princess, bloqueado na Baía de Yokohama, no Japão, desembarcou do cruzeiro neste domingo (1). A última pessoa que deixou a embarcação foi o comandante italiano Gennaro Arma.

Os tripulantes que estavam em boas condições de saúde começaram a desembarcar na quinta-feira (27) e as últimas 130 pessoas, incluindo Arma, deixaram o navio ontem (1).

“Antes de aparecer no site oficial do Diamond Princess, Gennaro me mandou por WhatsApp: ‘Olha que imagem’. Ele disse brincando depois de finalmente ter colocado os pés no cais. Sim, uma imagem que me emocionou e me deixou muito orgulhosa”, comentou Mariana Gargiulo, esposa de Arma, em entrevista ao jornal “Corriere della Sera”.

Segundo a imprensa do país, dos 130 tripulantes, cerca de 70 indonésios voltaram para casa em um voo fretado, já o restante foi levado para a cidade de Wako, na província de Saitama, onde serão monitorados por médicos. As pessoas não japonesas poderão deixar a nação asiática se tiverem resultados negativos para o coronavírus.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Diamond Princess passará por um processo de desinfecção. A embarcação, que levava 35 cidadãos italianos, deixou o porto de Yokohama em 20 de janeiro e ficou em quarentena quando chegou a Okinawa em 1º de fevereiro. No total, seis pessoas que estavam a bordo do cruzeiro morreram, sendo cinco japoneses e um britânico. Além disso, mais de 700 tripulantes foram infectados no navio.(ANSA)