Italiano é preso após matar esposa e levar corpo na delegacia

Ansai Ansa 12/06/2024 - 9:01

MODENA, 12 JUN (ANSA) – Um homem foi preso em Modena, na Itália, após matar a esposa e aparecer na delegacia com o corpo da companheira dentro do porta-malas do próprio carro.

Andrea Paltrinieri, de 48 anos, se apresentou ao comando provincial dos carabineiros na parte da noite e confessou que assassinou Anna Sviridenko, de 41. Além disso, o indivíduo chamou atenção ao revelar que os restos mortais da companheira estavam em seu veículo.

Os policiais abriram o porta-malas do carro e encontraram o cadáver da mulher, que tinha origem russa, com a cabeça coberta por um saco plástico preto. Ela ainda estava com um cinto amarrado no pescoço.

O crime cometido pelo engenheiro, que foi detido em flagrante, rodou o mundo pela crueldade e frieza do assassino.

Um buquê com cinco rosas vermelhas e algumas flores brancas foi colocado nesta quarta-feira (12) na entrada da delegacia de Modena para homenagear Sviridenko, que tinha dois filhos e era médica especializada em radiologia. (ANSA).