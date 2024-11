Italiano é morto por adolescente nos EUA após pedir cigarro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2024 - 12:01 Para compartilhar:

VENEZA, 10 NOV (ANSA) – Um italiano de 47 anos foi assassinado no último sábado (9) em uma cidade do estado americano do Texas, onde vivia há mais de uma década.

Paolo Tescari, que era natural de Marghera, na região do Vêneto, foi morto a tiros por um jovem de 17 anos, detido pela polícia de Temple após o crime. A arma que o adolescente carregava era ilegal.

De acordo com a imprensa local, o italiano foi baleado pelo assassino após um desentendimento que teria começado depois de Tescari ter pedido um cigarro.

“Amigos próximos e distantes, infelizmente o que vocês estão lendo sobre nosso irmão Paolo é verdade. Ele faleceu após um rapaz de 17 anos ter atirado nele. Os cuidados médicos imediatos que recebeu foram inúteis. O rapaz que cometeu o crime já está na prisão e já confessou”, escreveu a irmã da vítima, Elisabetta Tescari, nas redes sociais. (ANSA).