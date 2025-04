ROMA, 13 ABR (ANSA) – Um italiano deu entrada no hospital Sant’Eugenio, em Roma, após ter levado uma mordida do cachorro da ex-companheira, que é brasileira, durante uma discussão na casa da mulher.

De acordo com as autoridades locais, o mastim da brasileira de 53 anos atacou o romano, 33, durante o bate-boca entre os dois.

O homem foi levado para o hospital com um ferimento no lado esquerdo do corpo, mas seu estado de saúde não é grave. (ANSA).