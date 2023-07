Italiano de 14 anos morre após picada de mosquito no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/07/2023 - 12:01 Compartilhe

TOLMEZZO, 29 JUL (ANSA) – Um adolescente italiano de 14 anos morreu na última sexta-feira (28), após sofrer uma picada de mosquito durante viagem de férias ao Brasil. A notícia foi divulgada por jornais italianos, que não informaram qual a doença que teria levado à morte do jovem, chamado Matteo Chieu. A dinâmica do falecimento ainda não é clara, mas o adolescente chegou a ser internado em um hospital após a picada.

Matteo, natural de Tolmezzo, no norte da Itália, tinha viajado ao Brasil para se encontrar com a família da mãe, Denise Farias, que é de Salinópolis, no Pará. O pai do garoto, Roberto Chieu, um conhecido comerciante de Tolmezzo, já embarcou para o Brasil. Em seu perfil no Facebook, Farias informou que o velório de Matteo acontecerá entre 10h e 16h (horário local) deste domingo (30). Em seguida, o corpo será cremado. “Agradecemos todas as orações e mensagens de amor e carinho neste momento tão doloroso para todos nós que conhecemos esse anjo tão especial”, escreveu a mãe do adolescente. (ANSA).

