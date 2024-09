Italiano confessa assassinato da própria mãe ao vivo na TV

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/09/2024 - 15:01 Para compartilhar:

BOLONHA, 23 SET (ANSA) – O italiano Lorenzo Carbone, de 50 anos, chocou o país após confessar ao vivo na televisão o assassinato da própria mãe, Loretta Levrini, de 80, em Spezzano di Fiorano, na região da Emilia-Romagna.

Em uma entrevista ao jornalista Fabio Giuffrida, do programa de notícias Pomeriggio 5, o homem admitiu aos prantos que estrangulou a idosa.

“Eu matei minha mãe. Tentei matá-la primeiro com o travesseiro, depois com as fronhas e, por fim, estrangulei ela com uma fita. Por que eu fiz isso? Não sei, mas eu não aguentava mais, minha mãe estava entre a demência e o Alzheimer”, disse Carbone.

O assassino estava foragido desde ontem (22), quando o corpo de Levrini foi encontrado sem vida pela filha, que foi visitá-la no período da tarde. A polícia temia que Carbone pudesse tirar a própria vida após o crime.

O homem, no entanto, vagou durante toda a noite até Pavullo, que fica a cerca de 30 quilômetros de distância de Spezzano di Fiorano. Após isso, ele voltou para a casa onde morava com a mãe e foi capturado pelas forças de ordem. (ANSA).