Italiano Bernardeschi jogará com Insigne no Toronto FC

O atacante italiano Federico Bernardeschi, campeão da Eurocopa do ano passado com a ‘Azzurra’ e que estava na Juventus, assinou por quatro anos com o Toronto FC, anunciou neste sábado o clube canadense da MLS (Major Soccer League).

Aos 28 anos, ele deixa a Juventus após cinco temporadas com a camisa do clube ‘bianconero’. Em Toronto, Bernardeschi se junta a um compatriota, Lorenzo Insigne (ex-Napoli), que recentemente também assinou com o Toronto FC.

Bernardeschi até o momento havia passado toda a sua carreira na Itália. Revelado na Fiorentina, onde jogou por quatro anos, também vestiu as cores do Crotone por uma temporada.

O jogador, que estava com passe livre, está agora comprometido com o Toronto até 2026.

“Achamos que é exatamente o que precisamos agora, tanto em campo quanto no vestiário”, disse o presidente do Toronto, Bill Maning, ao site do clube, feliz em receber “um campeão e um líder”.

Bernardeschi disputou 39 jogos pela seleção da Itália.

Ele participou de parte dos duelos da Azzurra nas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar-2022, mas não esteve na traumática derrota na repescagem para a Macedônia do Norte, que deixou a Itália fora do Mundial.

