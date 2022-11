Italianas e franceses conquistam títulos no BT 200 de São Paulo

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 06/11/2022 - 23:25 Compartilhe

Foram definidos os campeões do Credit Suisse ITF BT 200 Beach Tennis World Tour, no Calçadão Jardim das Perdizes, em São Paulo. A competição teve premiação de US$ 15 mil e deu 270 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

Foram só jogos duros até a final, salvando um match point no segundo jogo contra Gianotti e Moretto (franceses). Mas eu acho que na final a gente fez um jogo impecável ! Nosso melhor jogo”, disse Irigaray que agora sai confiante para a disputa da Copa do Mundo por equipes que começa na terça-feira no Rio de Janeiro: “Saímos confiantes pois temos muitas chances na dupla masculina. Eu e Gianotti, ou eu e Guegano ou Mathieu com Gianotti. Só duplas fortes”.

No masculino o título ficou com a dupla francesa formada por Theo Irigaray, 9º do mundo, e Mathieu Guegano, cabeças de chave 3. Eles passaram na semifinal por Giovanni Cariani e Hugo Russo por 7/5 6/3 e na final bateram os cabeças de chave 2, o paulista João Wiesinger e o catarinense Daniel Schmitt por um duplo 6/2. A dupla francesa voltou a jogar após quatro anos separados: “Muito feliz em sair com o título ao lado do parceiro antigo.

Entre as mulheres, as italianas Flaminia Daina, 6ª colocada, e Veronica Casadei conquistaram o troféu batendo as brasileiras Isadora Simões e Isabella Garrido por 6/0 6/2. Na semifinal elas passaram pelas principais favoritas, a italiana Nicole Nobile, terceira colocada, e a espanhola Eva Palos, por 7/5 6/3: “Estou muito feliz com essa vitória, parceira diferente, minha conterrânea. Minha parceira teve uma das melhores energias, ela é muito calma, pessoa leve, inteligente, bem legal dividir a quadra com vibe bem positiva, enérgica. Foi um ótimo desafio para a gente, quase nunca jogamos juntas. Na semi perdíamos o primeiro set por 5 a 2, viramos, no segundo set foi o contrário. Fomos sempre juntas no torneio. Queria agradecer a organização, foi muito legal”, comemorou Daina.

O torneio contou com atletas de 12 países. Além do Brasil estão representados a Itália, Espanha, França, Letônia, Chile, Argentina, Estados Unidos, Rússia. Venezuela, Alemanha e Aruba.

