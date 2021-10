Italiana se casa com herdeiro do último czar da Rússia

MOSCOU, 2 OUT (ANSA) – A italiana Rebecca Bettarini, de 39 anos, se casou nesta sexta-feira (1º) com o Grão-Duque Gueorgui Mikhailovich Romanov, herdeiro do último czar da Rússia, que foi executado com sua família pelos bolcheviques em 1918.

A cerimônia foi realizada na catedral de Santo Isaac, em São Petersburgo, e contou com a presença de 1,5 mil convidados, entre eles a rainha Sofia, da Espanha, o rei deposto da Bulgária Simeón II e sua esposa, Margarita, além de outros membros de famílias reais da Europa.

“Este foi o primeiro lugar na Rússia para o qual retornamos”, disse Romanov, de 40 anos, ao site de notícias Fontanka.ru sobre a escolha de São Petersburgo para seu casamento.

Bettarini é filha do embaixador Roberto Bettarini e conheceu o herdeiro em Bruxelas, na capital da Bélgica, onde ambos trabalhavam. Os dois ficaram noivos em dezembro de 2020 após Romanov receber permissão para se casar.

Para oficializar a união, a italiana precisou se converter para a religião ortodoxa e também ser rebatizada como Victoria Romanovna.

Mikhailovich Romanov nasceu na Espanha e se formou em Oxford.

Ele é filho da Grã-Duquesa María Romanova, neta do Grande Duque Kirill, que era primo de Nicolás II.

Nicolás II era o último czar da dinastia Romanov, que reinou mais de 300 anos no território russo. Ele, sua esposa, a imperatriz Alexandra, e cinco filhos foram mortos por um pelotão de fuzilamento revolucionário em julho de 1918 no porão da casa de um comerciante em Ecaterimburgo, cidade 1.450 km a leste de Moscou.

Em 1998, os corpos de todos foram levados para a catedral de São Petersburgo. Os membros da família foram canonizados pela Igreja ortodoxa russa em 2000 e são considerados oficialmente pela Justiça como vítimas do bolchevismo. (ANSA)

