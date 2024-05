Italiana pega perpétua por deixar bebê morrer após abandono

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/05/2024 - 16:01 Para compartilhar:

MILÃO, 13 MAI (ANSA) – Uma mulher de 37 anos foi condenada à prisão perpétua por um tribunal de Milão nesta segunda-feira (13) pelo homicídio de sua filha de 18 meses, que morreu após ser abandonada por ela por seis dias em julho de 2022.

Alessia Pifferi, de 37 anos, foi presa após ter deixado a filha Diana, de 1 ano e meio, sozinha dentro de casa na via Parea, em Milão, por uma semana para visitar a província de Bergamo para ver o namorado. Na ocasião, a criança foi deixada no berço apenas com uma mamadeira e uma garrafa de água e acabou falecendo.

A mulher, que disse ter deixado a filha com sua irmã, foi indiciada por homicídio pré-intencional agravado por motivos fúteis.

Hoje, o Tribunal de Justiça de Milão aceitou o pedido do procurador Francesco De Tommasi e reconheceu que ela cometeu um ato contra sua filha menor, apesar de excluir o crime de premeditação.

Durante o julgamento, a advogada de Pifferi, argumentou, sem sucesso, que a mulher deveria ter sido absolvida porque sofre de dificuldades de aprendizagem, foi vítima de abusos e não tinha intenção de matar a própria filha.

No entanto, o laudo psiquiátrico realizado durante a audiência pelo especialista Elvezio Pirfo apurou que ela era capaz de compreender e querer no momento dos acontecimentos.

Além da perpétua, Pifferi, de 38 anos, deverá pagar indenizações de 20 mil a 50 mil euros à irmã Viviana e à sua mãe Maria Assandri, respectivamente, ambas partes civis no processo.

“É uma dor atroz. Ela se esqueceu de ser mãe. Ela deve pagar pelo que fez. Se ela tivesse se arrependido e pedido desculpas, mas ela não o fez”, afirmou Assandri. (ANSA).