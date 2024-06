Italiana Paolini derruba Rybakina e vai à semifinal de Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/06/2024 - 12:21 Para compartilhar:

A tenista italiana Jasmine Paolini, número 15 do mundo, surpreendeu e avançou à semifinal de Roland Garros ao derrubar a cazaque Elena Rybakina (4ª) nesta quarta-feira (5).

Paolini fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-2, 4-6 e 6-4, em duas horas e três minutos na quadra Philippe Chatrier.

“É inacreditável… O jogo foi muito difícil e eu fiquei muito tensa no segundo set, mas continuei e aqui estou!”, disse a italiana de 28 anos, que tinha as oitavas de final do Aberto da Austrália deste ano como melhor resultado em um Grand Slam (nunca havia passado da segunda rodada em Roland Garros).

Rybakina pagou caro pelos erros não forçados e sua falta de eficiência no saque, habitualmente seu ponto forte.

Paolini, de apenas 1,63m (21 centímetros mais baixa que Rybakina), mostrou um jogo sólido. Não só quebrou o serviço da cazaque no primeiro game, como também não foi quebrada no primeiro set.

Na segunda parcial, conseguiu outras duas quebras, mas Rybakina resistiu e respondeu no momento certo para abrir vantagem e empatar o jogo.

“Nesse momento, tinha que me manter dentro do jogo e esquecer o segundo set. Lembrei então que ela é uma grande campeã, que era algo que poderia acontecer”, comentou Paolini

No terceiro set, ambas tiveram problemas com o saque no início e a igualdade se manteve até o nono game, quando a italiana conseguiu sua sétima quebra na partida para sacar para a vitória na sequência.

“Foi a primeira vez que joguei nesta quadra magnífica. É uma das quadras mais bonitas do mundo”, comemorou Paolini após a grande vitória.

Na semifinal, Jasmine Paoline vai enfrentar quem passar do duelo entre a bielorrussa Aryna Sabalenka (2ª) e a russa Mirra Andreeva (38ª).

