Italiana Larissa Iapichino sofre lesão e desiste das Olimpíadas

ROMA, 29 JUN (ANSA) – A atleta Larissa Iapichino, filha da medalhista olímpica Fiona May e uma das joias do atletismo italiano, se machucou e não participará dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão.

Segundo apurou a ANSA, a saltadora, de 18 anos de idade, lesionou o pé durante o Campeonato Italiano da modalidade, que vem sendo disputado na cidade de Rovereto, no norte do país.

“Lamento muito e estou amargurada por esta situação, mas tentarei enfrentá-la com minha habitual positividade e motivação. Embora seja muito jovem, admito que não é fácil ver o sonho olímpico escapar”, escreveu a atleta.

Iapichino, que é treinada pelo pai, Gianni, não conseguirá se recuperar a tempo das Olimpíadas e optou em desistir do megaevento esportivo.

Em 2019, a italiana conquistou a medalha de ouro no salto em distância do Campeonato Europeu de Atletismo sub-20, em Boras, na Suécia. Na ocasião, Iapichino saltou 6,58 metros e superou as rivais Holly Mills e Tilde Johansson.

Os Jogos de Tóquio estão marcados para começar no dia 23 de julho. (ANSA).

