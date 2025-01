Italiana Jasmine Paolini derrota mexicana no Aberto da Austrália

ROMA, 16 JAN (ANSA) – A italiana Jasmine Paolini, quarta colocada no ranking mundial, derrotou a mexicana Renata Zarazúa (70º) por 2 sets a 0 e se classificou para a terceira rodada do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada do tênis.

Em busca de seu primeiro major, a azzurra começou a partida desatenta e sofreu uma quebra de saque logo no primeiro game, porém devolveu o favor em seguida e conseguiu fechar o set em 6-2.

O segundo set foi mais disputado e teve cinco quebras de saque, três de Paolini e duas de Zarazúa, mas a italiana se sobressaiu na parte final e encerrou a partida com parcial de 6-3.

“Foi uma partida difícil, Renata é uma adversária muito dura”, declarou a azzurra na entrevista pós-jogo na Arena Rod Laver, onde ela atuou e venceu pela primeira vez.

Na terceira rodada, Paolini enfrentará a ucraniana Elina Svitolina, 27ª no ranking e que superou a americana Caroline Dolehide (83ª) por 2 sets a 0 (6-1 e 6-4).

A italiana já foi finalista em Roland Garros e Wimbledon, mas nunca passou das oitavas no Aberto da Austrália. “Vou dar 100% e espero aproveitar a partida”, disse.

Se derrotar Svitolina, Paolini pode pegar a brasileira Bia Haddad Maia (15ª), que duelará contra a russa Veronika Kudermetova (75ª) na terceira rodada. (ANSA).