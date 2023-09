Italiana ENI planeja fazer novos investimentos no Egito

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/09/2023 - 17:01 Compartilhe

CAIRO, 4 SET (ANSA) – A gigante italiana de óleo e gás ENI informou que pretende realizar nos próximos anos novos investimentos no Egito.

“A ENI e os seus parceiros pretendem injetar novos investimentos no Egito no valor de US$ 7,7 bilhões nos próximos quatro anos, resultado do compromisso da empresa energética italiana em promover os seus projetos de sucesso no Egito”, informou a presidência do país africano em uma nota.

O comunicado acrescenta que o CEO da ENI, Claudio Descalzi, deu uma visão geral das atividades da gigante italiana no Egito durante uma reunião em Cairo. O texto destaca que elas são feitas “com os mais altos padrões de eficiência”.

“Foi ilustrado os próximos planos de investigação e exploração, bem como as atividades de desenvolvimento que permitirão à ENI manter elevadas as taxas de produção dos campos”, continuou a note.

Descalzi aproveitou a ocasião para destacar a importância do Egito como “um dos principais mercados para as atividades da ENI”, principalmente por causa das “oportunidades promissoras desfrutadas pelo setor energético” da nação.

Em um comunicado divulgado pelo porta-voz da presidência, Ahmad Fahmy, o mandatário do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, diz que “aprecia as muitas atividades realizadas pela empresa no Egito”, além de desejar “mais progressos na colaboração frutífera” entre o país e a empresa italiana. (ANSA).

